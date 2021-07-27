В Киеве блогер ради видео разбил виски за $7500
На следующий же день подросток, снимавший "эффектное" видео, попросил прощения.
Напомним, что инцидент произошел в дорогом магазине в Печерском районе Киева.
Двое юных парней зашли в магазин и направились к стеллажу с элитными напитками. Там один из них взял бутылку (виски за 7,5 тыс. долларов), затем якобы случайно бутылка выскользнула. Блогер театрально схватился за голову.
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Важно отметить, что извиняться за поступок стал оператор ролика, а не сам блогер, разбивший бутылку.
На своей странице он на камеру расплакался и пообещал, что больше так не будет.
"Я прошу прощения за то, что мы разбили бутылку, я это все снимал на видео. Мне очень-очень стыдно. У меня, к сожалению, нет денег, чтобы заплатить за эту бутылку", – рассказал парень.
Видео с извинениями можно увидеть здесь.
К слову, покупательница супермаркета подскользнулась на полу и ударилась головой о металлическую стоку
Одесситку с травмами по скорой отвезли в больницу, где ей наложили швы на голову.
«При входе в магазин я подскользнулась на мыльной какой-то воде и влетела головой в металлическую стойку для товаров с острыми углами, в результате чего получила травму головы с рваной раной левой надбровной дуги и «увлекательную» поездку на скорой в хирургию Еврейской больницы», - рассказала девушка.
Пострадавшей наложили 26 швов в больнице.
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