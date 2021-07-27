В Киеве блогер ради видео разбил виски за $7500

На следующий же день подросток, снимавший "эффектное" видео, попросил прощения.

Напомним, что инцидент произошел в дорогом магазине в Печерском районе Киева.

Двое юных парней зашли в магазин и направились к стеллажу с элитными напитками. Там один из них взял бутылку (виски за 7,5 тыс. долларов), затем якобы случайно бутылка выскользнула. Блогер театрально схватился за голову.

Важно отметить, что извиняться за поступок стал оператор ролика, а не сам блогер, разбивший бутылку.

На своей странице он на камеру расплакался и пообещал, что больше так не будет.

"Я прошу прощения за то, что мы разбили бутылку, я это все снимал на видео. Мне очень-очень стыдно. У меня, к сожалению, нет денег, чтобы заплатить за эту бутылку", – рассказал парень.

Видео с извинениями можно увидеть здесь.

К слову, покупательница супермаркета подскользнулась на полу и ударилась головой о металлическую стоку

Одесситку с травмами по скорой отвезли в больницу, где ей наложили швы на голову.

«При входе в магазин я подскользнулась на мыльной какой-то воде и влетела головой в металлическую стойку для товаров с острыми углами, в результате чего получила травму головы с рваной раной левой надбровной дуги и «увлекательную» поездку на скорой в хирургию Еврейской больницы», - рассказала девушка.

Пострадавшей наложили 26 швов в больнице.

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