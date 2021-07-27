Десятки силовиков вышли на улицы Киева
Спасатели Главного управления ГСЧС в Киеве дежурят в местах проведения крестного хода и на Владимирской горке, сообщает пресс-служба киевского управления ГСЧС
К дежурству привлечены пешие патрули спасателей. Кроме того, на маршруте выставлены автомобильные пожарные посты.
Всего для обеспечения безопасного проведения мероприятий привлечено 64 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.
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Напомним, что после проведения инструктажей полицейские, нацгвардейцы и спасатели заступили на охрану общественного порядка во время крестного хода в Киеве.
Правоохранители согласовали свои действия, изучили маршруты передвижения верующих и сформировали дополнительные резервные группы с целью немедленного прекращения правонарушений.
На данный момент полиция продолжает обеспечивать правопорядок, для того, чтобы религиозные мероприятия в столице прошли спокойно и без нарушений.
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