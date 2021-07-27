Возле Бердянска бешеное животное покусало людей
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Бердянской РГА.
Инцидент произошел в деревне Червоне поле. К медикам обратилась местная жительница, которая сообщила, что кот укусил ее, мужа и еще двух соседей.
После случившегося мужчина убил животное, а специалисты подтвердили у него бешенство.
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Сейчас супружеская пара находятся на лечении, а в селе ввели карантинные ограничения, а также было решено привить от бешенства котов, собак, рогатый скот.
"По результатам рассмотрения данного вопроса комиссия приняла решение о наложении карантина по бешенству кота с. Червоне поле Осипенковский сельской территориальной общины Бердянского района Запорожской области", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что бешенство нельзя вылечить, его можно лишь предупредить.
Внимательность и осторожность в обращении с животными, а особенно с дикими и незнакомыми, должно быть главным правилом для каждого.
Напомним, под Днепром ветеринары спасли собаку, которую хозяева принесли на усыпление: трогательные кадры.