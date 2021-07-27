Звезда сериала «Бригада» Андрей Панин ушел из жизни в 2013 году, однако даже сейчас его друзья не верят в официальную версию и требуют нового расследования

Свою версию произошедшего друг и коллега по бизнесу Панина Геннадий Русин изложил в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», пишет "Стархит".

Приятель Панина рассказал, что в то время Андрей общался с предпринимателями из Одессы, которые намеревались возобновить нефтяной бизнес. Панинуони предложили стать инвестором и попросили у него полмиллиона долларов, пообещав, что, когда дело пойдет он будет получать по 100 тысяч долларов в месяц. По словам Русина, Панин в то время как раз собирался завязывать с кино, поэтому такой вариант пассивного дохода ему как раз подошел.

«Я убежден, это убийство! Я это видел его своими глазами. Была драка, после которой он пострадал и погиб. Я не верю, что он мог упасть много раз, удариться челюстью, головой, в коленях у него нашли фрагменты стекла, костяшки сбиты. Рядом нашли водку, но он пил вино и пиво», — заявил Русин.

К тому же он добавляет, что на тот момент Панин уже вообще давно завязал с алкоголем

Русин обращает внимание и на другие факты: бесследно исчезли записи с камер видеонаблюдения, также пропала уборщица, которая занималась отмывкой стен от крови.

К теории Русина склоняется и председатель ТСЖ того дома, где произошла трагедия. «В двух комнатах был бардак, будто кто-то что-то искал. Я убеждена, что Андрей не мог сам это сделать, но меня не допросили. Полиция изъяла принтер, жесткий диск, а вернула это все в плохом и нерабочем состоянии. В самой квартире была сломана табуретка, у нее оторвана ножка», — рассказала женщина.

Эксперты в студии призвали возобновить расследование.

Напомним, Андрей Панин погиб 6 марта 2013 года в Москве на 51-м году жизни. Одна из первых выдвигавшихся версий гибели — несчастный случай.

Тело Панина было в его квартире. Предварительной причиной смерти была названа потеря крови вследствие тяжёлой черепно-мозговой травмы: как первоначально утверждали специалисты, он упал с высоты собственного роста и сильно ударился головой. Однако вечером того же дня возникла версия о насильственной смерти: судмедэксперты, исследовавшие тело, пришли к выводу, что в результате случайного падения такого рода травму актёр получить не мог, вполне вероятно, он был убит. В частности у него были обнаружены ссадины на костяшках пальцев рук, лицо полностью разбито, в ранах были найдены осколки стекла. Панин, скорее всего, сопротивлялся и ранил убийцу.

На борьбу указывали и другие признаки: следы крови, беспорядок по всей квартире, сдвинутая мебель. Странные звуки и стоны слышали и соседи, но не придали должного внимания.

Отметим, сразу после смерти Панина том, что его убили помимо Русина говорили также актер Александр Яценко, режиссер Александр Прошкин. Позже уверенность в том, что Панин был убит, выразил снимавшийся с ним в трилогии «Бой с тенью» Денис Никифоров.

Напомним, всплыли редкие фото повзрослевшего сына Панина: как он выглядит.

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