Джои Джордисон, соучредитель и барабанщик агрессивной хард-рок-группы Slipknot, умер
Об этом пишет издание Variety со ссылкой на заявление семьи музыканта, которому было 46 лет.
«Мы с разбитым сердцем сообщаем о том, что Джои Джордисон, плодовитый барабанщик, музыкант и артист, мирно скончался во сне 26 июля 2021 года», - говорится в заявлении.
Отмечается, что Джои был нежной личностью с огромным сердцем и любовью ко всему, что связано с семьей и музыкой.
Семья Джоуи попросила друзей, фанатов и СМИ уважать их потребность в уединении и мире в это невероятно трудное время. Семья устроит частную панихиду и просит СМИ и общественность уважать их пожелания.
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Через несколько часов после объявления группа разместила черное изображение в своих социальных сетях.
Одетые в маски и исполняющие стиль музыки, необычно агрессивный даже для жанра хэви-метал, Slipknot ворвались на музыкальную сцену из города Де-Мойн, штат Айова, в 1990-х годах. Джордисон был очень заметным участником группы, музыка которой основывалась на его ритмах и выносливости; он также был соавтором многих песен. Он был участником с момента их образования в 1995 году до своего ухода в конце 2013 года. Хотя официального заявления не было сделано, источники говорят, что он был уволен из группы.
Сам Джордисон в своем сообщении на Facebook тогда писал, что «не ушел» и был «шокирован» и «ошеломлен». Позже он рассказал, что страдал от неврологического расстройства, которое мешало ему играть на барабанах, хотя он играл на барабанах в своей последней группе Sinsaenum. Также он сформировал Scar the Martyrn вскоре после ухода из Slipknot. Эта группа раскололась в 2016 году. Вскоре после этого он присоединился к Sinsaenum и играл с ними до сих пор.
За свою карьеру Джордисон получил множество наград, а также занял 13 место в списке 50 лучших рок-барабанщиков по версии издания Classic Rock.