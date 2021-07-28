Джои Джордисон, соучредитель и барабанщик агрессивной хард-рок-группы Slipknot, умер

Об этом пишет издание Variety со ссылкой на заявление семьи музыканта, которому было 46 лет.

«Мы с разбитым сердцем сообщаем о том, что Джои Джордисон, плодовитый барабанщик, музыкант и артист, мирно скончался во сне 26 июля 2021 года», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Джои был нежной личностью с огромным сердцем и любовью ко всему, что связано с семьей и музыкой.

Семья Джоуи попросила друзей, фанатов и СМИ уважать их потребность в уединении и мире в это невероятно трудное время. Семья устроит частную панихиду и просит СМИ и общественность уважать их пожелания.

Joey Jordison, a founding member of Slipknot, who drummed for the influential metal band in its most popular period and helped write many of its best-known songs, has died at age 46. https://t.co/Uz3j3iIiGi — The Associated Press (@AP) July 28, 2021

Через несколько часов после объявления группа разместила черное изображение в своих социальных сетях.

Одетые в маски и исполняющие стиль музыки, необычно агрессивный даже для жанра хэви-метал, Slipknot ворвались на музыкальную сцену из города Де-Мойн, штат Айова, в 1990-х годах. Джордисон был очень заметным участником группы, музыка которой основывалась на его ритмах и выносливости; он также был соавтором многих песен. Он был участником с момента их образования в 1995 году до своего ухода в конце 2013 года. Хотя официального заявления не было сделано, источники говорят, что он был уволен из группы.

RIP JOEY JORDISON. One of the absolute greatest to ever sit behind a drum kit. A man who’s talent and persona influenced multiple generations of fans and musicians alike. The world of music lost a true icon today pic.twitter.com/7lSQ4NsqSp — JAUZ $BTX (@Jauzofficial) July 28, 2021

Сам Джордисон в своем сообщении на Facebook тогда писал, что «не ушел» и был «шокирован» и «ошеломлен». Позже он рассказал, что страдал от неврологического расстройства, которое мешало ему играть на барабанах, хотя он играл на барабанах в своей последней группе Sinsaenum. Также он сформировал Scar the Martyrn вскоре после ухода из Slipknot. Эта группа раскололась в 2016 году. Вскоре после этого он присоединился к Sinsaenum и играл с ними до сих пор.

A game changing drummer/musician: Watching #joeyjordison was like seeing a machine with human quality. Only met him a few times, but super down-to Earth/humble. A huge loss. #ripjoeyjordinson pic.twitter.com/JcT3QDJ8dE — Alex Skolnick (@AlexSkolnick) July 28, 2021

За свою карьеру Джордисон получил множество наград, а также занял 13 место в списке 50 лучших рок-барабанщиков по версии издания Classic Rock.