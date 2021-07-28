В Киеве в реке обнаружили тело мужчины

Полицейским поступил вызов о том, что в реке Лыбидь недалеко от остановки скоростного трамвая "Политехническая" было обнаружено тело человека. На место происшествия направили патрульную полицию, СОГ и ГСЧС.

Погибшим оказался мужчина, на вид 45-50 лет. Известно, что тело мужчины пролежало в реке более суток, лицо мужчины было в крови.

Предполагается, что одной из причин смерти может быть несчастный случай.

Вероятно, что мужчина мог спуститься в чащу, для того, чтобы справить малую нужду, но поскользнулся и упал.

Расследование и все подробности инцидента выясняются.

Напомним, в Одессе отдыхающим не помешало купаться и загорать тело мужчины, которое пролежало на пляже около четырех часов.

Около 8 часов утра из моря достали тело пожилого мужчины, который утонул. Личность его быстро установили благодаря пенсионному удостоверению. Мужчине было 83 года.

Утопленника положили у берега и прикрыли простыней. Тело забрали спустя 4 часа и всё это время возле него купались и загорали отдыхающие, в том числе и дети.

Напомним, что на пляже утонул человек: "Не успели спасти".

Еще Politeka писала, что трагедия случилась с мужчиной на пляже в Одессе, видео: "Отдыхающим было безразлично".

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