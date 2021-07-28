На Николаевщине мужчина спас жизнь ребенку

Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказали в пресс-службе МВД Украины в Facebook.

В тот день двое парней и две девушки отправились купаться на местный канал. Дети прыгали в воду, но в один момент одну из девочек начало относить течением. Сначала друзья пытались самостоятельно помочь ей, но когда поняли, что у них ничего не получится, начали звать на помощь.



"Слышу, кричит мальчик: "Дядя Витя, Катя тонет!"", - поделился Виктор Радченко. Мужчина без раздумий просился на помощь ребенку. Водоем был очень опасным из-за сильного течения.

Мужчина отметил, что достать девочку из воды оказалось очень трудно - им пришлось плыть более 70, чтобы добраться до места, где можно было нормально выйти из воды.