На Николаевщине мужчина спас жизнь ребенку
Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказали в пресс-службе МВД Украины в Facebook.
В тот день двое парней и две девушки отправились купаться на местный канал. Дети прыгали в воду, но в один момент одну из девочек начало относить течением. Сначала друзья пытались самостоятельно помочь ей, но когда поняли, что у них ничего не получится, начали звать на помощь.
"Слышу, кричит мальчик: "Дядя Витя, Катя тонет!"", - поделился Виктор Радченко. Мужчина без раздумий просился на помощь ребенку. Водоем был очень опасным из-за сильного течения.
"Слышу, кричит мальчик: "Дядя Витя, Катя тонет!"", - поделился Виктор Радченко. Мужчина без раздумий просился на помощь ребенку. Водоем был очень опасным из-за сильного течения.
Мужчина отметил, что достать девочку из воды оказалось очень трудно - им пришлось плыть более 70, чтобы добраться до места, где можно было нормально выйти из воды.
Выбравший на берег, девочка была совсем обессилена, но благодарна своему спасителю.
Стоит отметить, что не все подобные случаи в Украине заканчиваются счастливо и на месте происшествий очень редко бывает такой "дядя Витя".
С начала года у нас в стране на воде погибло 836 человек.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.
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