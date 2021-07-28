На Хмельниччине в результате ДТП пострадали животные

Авария произошла вблизи населенного пункта Шепетовка - перевернулась фура, которая перевозила две сотни свиней.

"Шла фура. Двигалась с небольшой скоростью. Но ее начало "ломить", "заваливать". Начался крик. Свиньи стали "вылетать" на обочину", - поделился очевидец ДТП в комментарии местным СМИ.





В результате инцидента многие свиньи разбрелись вокруг, некоторым повезло меньше - они просто умирали на обочине.

Сейчас правоохранители устанавливают более подробные обстоятельства аварии.

Стоит отметить, что с начала 2021 года (по состоянию на март) в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.





К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.