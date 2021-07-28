"Неумолимая смерть отняла его у семьи и друзей в самом расцвете жизни. Мы знали его как приветливого и доброго парня, чрезвычайно талантливого и перспективного спортсмена", - говорится в сообщении.

В региональной федерация биатлона выразили соболезнования семье погибшего, а украинцы в сети были просто разбиты новостью о трагедии.

"Искрение соболезнования, а родителям силы и выдержки пережить это горе", "Это ужас, очень жаль что такой молодой только жить и жить. Покойся с миром", "Пусть покоится с миром,

сочувствую родителям", "Небо забирает лучших. Трудно подобрать слова соболезнования родным и близким. С этой болью жить всю жизнь. Горе. Большое горе и боль", - писали в сети.