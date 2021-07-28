На Закарпатье оборвалась жизнь молодого украинского спортсмена
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке федерации биатлона в регионе.
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке федерации биатлона в регионе.
Сердце 17-летнего Дмитрия Барнича остановилось в результате аварии, которая произошла 25 июля.
"Неумолимая смерть отняла его у семьи и друзей в самом расцвете жизни. Мы знали его как приветливого и доброго парня, чрезвычайно талантливого и перспективного спортсмена", - говорится в сообщении.
В региональной федерация биатлона выразили соболезнования семье погибшего, а украинцы в сети были просто разбиты новостью о трагедии.
"Искрение соболезнования, а родителям силы и выдержки пережить это горе", "Это ужас, очень жаль что такой молодой только жить и жить. Покойся с миром", "Пусть покоится с миром,
сочувствую родителям", "Небо забирает лучших. Трудно подобрать слова соболезнования родным и близким. С этой болью жить всю жизнь. Горе. Большое горе и боль", - писали в сети.
сочувствую родителям", "Небо забирает лучших. Трудно подобрать слова соболезнования родным и близким. С этой болью жить всю жизнь. Горе. Большое горе и боль", - писали в сети.
Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.
Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.
Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.
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