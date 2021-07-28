Состояние первого президента Украины, а также представителя в Трехсторонний контактной группе, Леонида Кравчука ухудшилось

Месяц назад он перенес сложную операцию на сердце. И с того времени находится в реанимации. Об этом 27 июля говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что сейчас Кравчук находится в киевском Институте сердца. По информации пресс-секретаря первого президента Украины, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На данный момент самостоятельно дышать он не может.

Врачи комментариев не дают, говорят, семья Леонида Макаровича запретила сообщать подробности его самочувствия.

Популярные статьи сейчас

Дочь Пугачевой Орбакайте сразила образом в обтягивающем платье и коже: "С возрастом все..."

Покалеченная Кравец из "Квартал 95" на костылях поразила поведением с Кошевым и другими коллегами: кадры

Тело известного актера-красавчика нашли в собственном доме, ему было всего 45 лет: подробности трагедии

Не стало легендарного актера, который до последнего дня выходил на сцену: "Неподражаемый мастер кино"

48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
Показать еще

Пресс-секретарь Леонида Кравчука Оксана Сибирцева 26 июля сообщила, что состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции. А динамика улучшения состояния здоровья очень медленная.

Отметим, из-за операции Кравчук впервые за продолжительное время пропустил праздничное заседание парламента по случаю Дня Конституции Украины.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

Также Politeka сообщала, Кравчук заявил, что у него нет претензий к России: "Готовы к компромиссу и обсуждению"

Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему Минские договоренности нужно изменить.