Состояние первого президента Украины, а также представителя в Трехсторонний контактной группе, Леонида Кравчука ухудшилось
Месяц назад он перенес сложную операцию на сердце. И с того времени находится в реанимации. Об этом 27 июля говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что сейчас Кравчук находится в киевском Институте сердца. По информации пресс-секретаря первого президента Украины, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На данный момент самостоятельно дышать он не может.
Врачи комментариев не дают, говорят, семья Леонида Макаровича запретила сообщать подробности его самочувствия.
Дочь Пугачевой Орбакайте сразила образом в обтягивающем платье и коже: "С возрастом все..."
Покалеченная Кравец из "Квартал 95" на костылях поразила поведением с Кошевым и другими коллегами: кадры
Тело известного актера-красавчика нашли в собственном доме, ему было всего 45 лет: подробности трагедии
Не стало легендарного актера, который до последнего дня выходил на сцену: "Неподражаемый мастер кино"
48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
Пресс-секретарь Леонида Кравчука Оксана Сибирцева 26 июля сообщила, что состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции. А динамика улучшения состояния здоровья очень медленная.
Отметим, из-за операции Кравчук впервые за продолжительное время пропустил праздничное заседание парламента по случаю Дня Конституции Украины.
Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.
Также Politeka сообщала, Кравчук заявил, что у него нет претензий к России: "Готовы к компромиссу и обсуждению"
Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему Минские договоренности нужно изменить.