Состояние первого президента Украины, а также представителя в Трехсторонний контактной группе, Леонида Кравчука ухудшилось

Месяц назад он перенес сложную операцию на сердце. И с того времени находится в реанимации. Об этом 27 июля говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что сейчас Кравчук находится в киевском Институте сердца. По информации пресс-секретаря первого президента Украины, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На данный момент самостоятельно дышать он не может.

Врачи комментариев не дают, говорят, семья Леонида Макаровича запретила сообщать подробности его самочувствия.

Пресс-секретарь Леонида Кравчука Оксана Сибирцева 26 июля сообщила, что состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции. А динамика улучшения состояния здоровья очень медленная.

Отметим, из-за операции Кравчук впервые за продолжительное время пропустил праздничное заседание парламента по случаю Дня Конституции Украины.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

Также Politeka сообщала, Кравчук заявил, что у него нет претензий к России: "Готовы к компромиссу и обсуждению"

Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему Минские договоренности нужно изменить.