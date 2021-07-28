Скончался один из лучших актеров Франции

Жан-Франсуа Стевенен умер в больнице в Нёйи-сюр-Сене во Франции 27 июля в возрасте 77 лет. Он был легендарным французским актером, режиссером, сценаристом, продюсером и художником.

Печальную весть сообщили Le Figaro со ссылкой на подтверждение от сына кинематографиста, который не успел с ним попрощаться.

Жан-Франсуа родился 23 апреля 1944 года в Лон-ле-Сонье. Имея способности в математике, поступил в высшую коммерческую школу. Но кинематограф пересилил. Жан-Франсуа написал работу по экономике кино и поехал на Кубу на стажировку, прямо по ходу осваивая различные кинопрофессии - от технических до должности помощника режиссера.

На его счету - две сотни фильмов и сериалов: "Дикий Маугли", "Американская ночь", "Карманные деньги", "Псы войны", "Слово полицейского", чудовищная некрофильская драма по Буковски "Холодная луна", "Человек с поезда".

Причем особо Стевенен нравился Франсуа Трюффо, который снимал его неоднократно.

Потом Стевенен и сам стал= режиссером, сняв в Юре в горах неподалеку от мест, где вырос, свой первый фильм "Шапка" (Le Passe-montagne, 1978), в котором его персонаж искал загадочную долину.

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