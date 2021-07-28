Скончался один из лучших актеров Франции
Жан-Франсуа Стевенен умер в больнице в Нёйи-сюр-Сене во Франции 27 июля в возрасте 77 лет. Он был легендарным французским актером, режиссером, сценаристом, продюсером и художником.
Печальную весть сообщили Le Figaro со ссылкой на подтверждение от сына кинематографиста, который не успел с ним попрощаться.
Жан-Франсуа родился 23 апреля 1944 года в Лон-ле-Сонье. Имея способности в математике, поступил в высшую коммерческую школу. Но кинематограф пересилил. Жан-Франсуа написал работу по экономике кино и поехал на Кубу на стажировку, прямо по ходу осваивая различные кинопрофессии - от технических до должности помощника режиссера.
Дочь Пугачевой Орбакайте сразила образом в обтягивающем платье и коже: "С возрастом все..."
Финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал о своей любви, светясь от счастья: "Мне не хватает слов..."
Опасную болезнь зафиксировали на украинском курорте, введен карантин: что известно
Полякова надела меленький купальник и впечатлила объемными формами на курорте: "Ну что?"
Покалеченная Кравец из "Квартал 95" честно рассказала, что с ней произошло: "Мы поехали в больницу, а там..."
На его счету - две сотни фильмов и сериалов: "Дикий Маугли", "Американская ночь", "Карманные деньги", "Псы войны", "Слово полицейского", чудовищная некрофильская драма по Буковски "Холодная луна", "Человек с поезда".
Причем особо Стевенен нравился Франсуа Трюффо, который снимал его неоднократно.
Потом Стевенен и сам стал= режиссером, сняв в Юре в горах неподалеку от мест, где вырос, свой первый фильм "Шапка" (Le Passe-montagne, 1978), в котором его персонаж искал загадочную долину.
Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии.