В Николаеве подростки устроили стрельбу в центре города

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 июля. К правоохранителям обратились местные жители, и сообщили о выстрелах, пишут Novosti N.

На местно было направлено сразу несколько нарядов полиции и кареты скорой помощи.

Как выяснилось, дебош устроили около 10 подростов в возрасте от 14 до 16 лет. Сначала патрульным они категорически отказывались.

Полицейский выяснили, что началось все из словесной перепалки, которая сначала перешла в драку, а потом один из них открыл стрельбу.

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Судя по ранению пострадавшего, скорее всего, это был обыкновенный пневматический пистолет.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента на месте происшествия.

Ранее мы сообщили, что в Днепре молодые люди открыли стрельбу на набережной - два парня и две девушки, направлялись домой с выпускного.

У одного из них оказался пистолет, с которого они и начали палить куда ни попадя, передавая его с рук в руки.

Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.