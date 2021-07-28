Украинка ехала из Киева в Ужгород - резко ей стало плохо, после чего начались схватки
Об этом сообщает местный канал "Тернопіль 1".
Как рассказали проводники, ночью беременной пассажирке стало плохо - она жаловалась на боль в животе, ее стало тошнить.
Об инциденте сообщили на Тернопольскую железнодорожную станцию, где вызвали к поезду бригаду скорой, которая и приняла в поезде роды.
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Около часа ночи женщина родила в вагоне ребенка.
Женщину с ребенком врачи доставили в больницу, по словам медиков, сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
К слову, на Хмельнитчине произошло ЧП на железной дороге.
Напомним, поезд Одесса-Мариуполь во время поездки потерял окно, видео
Как Politeka писала, под Днепром горят пассажирские вагоны.
Также Politeka сообщала, сошел с рельсов поезд с пассажирами, много жертв и первые кадры.