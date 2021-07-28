Украинка ехала из Киева в Ужгород - резко ей стало плохо, после чего начались схватки

Об этом сообщает местный канал "Тернопіль 1".

Как рассказали проводники, ночью беременной пассажирке стало плохо - она жаловалась на боль в животе, ее стало тошнить.

Об инциденте сообщили на Тернопольскую железнодорожную станцию, где вызвали к поезду бригаду скорой, которая и приняла в поезде роды.

Около часа ночи женщина родила в вагоне ребенка.

Женщину с ребенком врачи доставили в больницу, по словам медиков, сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

К слову, на Хмельнитчине произошло ЧП на железной дороге.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел рано утром, 25 июля. Поезд сообщением "Лановцы -Шепетивка" совершил наезд на местного жителя.

По предварительной информации, 33-летний мужчина заснул на железнодорожном пути.

"Проезжая, поезд задел мужчину. Вследствие этого тот получил телесные повреждения в виде ампутации двух нижних конечностей", - говорится в сообщении.

Напомним, поезд Одесса-Мариуполь во время поездки потерял окно, видео

Как Politeka писала, под Днепром горят пассажирские вагоны.

Также Politeka сообщала, сошел с рельсов поезд с пассажирами, много жертв и первые кадры.