Нужно усиливать меры безопасности и контроля в Украине
Чтобы уменьшить вероятность распространения штамма коронавируса Дельта в Украине хотят ввести дополнительные проверки и ограничения.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства в среду, 28 июля.
В случае одобрения постановления Минздрава, особому контролю подлежат вакцинированные иностранцы и граждане из России и Индии. Если они провели 7 дней в этих странах, то должны пройти обязательную самоизоляцию сроком 14 дней без возможности ее прекращения.
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Украинцы беспрепятственно въезжать в страну смогут при наличии хотя бы одной прививки против COVID-19.
Все иностранцы должны будут иметь отрицательный результат теста и страховой полис.
В случае получения положительного теста на COVID-19 после пересечения границы, человек должен будет пойти на самоизоляцию или лечение. После эпидемиологи начнут расследование случая и тестирование всех контактных с инфицированным людей.
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