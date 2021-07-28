Нужно усиливать меры безопасности и контроля в Украине

Чтобы уменьшить вероятность распространения штамма коронавируса Дельта в Украине хотят ввести дополнительные проверки и ограничения.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства в среду, 28 июля.

В случае одобрения постановления Минздрава, особому контролю подлежат вакцинированные иностранцы и граждане из России и Индии. Если они провели 7 дней в этих странах, то должны пройти обязательную самоизоляцию сроком 14 дней без возможности ее прекращения.

Украинцы беспрепятственно въезжать в страну смогут при наличии хотя бы одной прививки против COVID-19.

Все иностранцы должны будут иметь отрицательный результат теста и страховой полис.

В случае получения положительного теста на COVID-19 после пересечения границы, человек должен будет пойти на самоизоляцию или лечение. После эпидемиологи начнут расследование случая и тестирование всех контактных с инфицированным людей.

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