Печальная весть всколыхнула музыкальную индустрию

На 73-м году жизни умер итальянский актер, певец и телеведущий Джанни Надзаро. Его смерть наступила в одном из госпиталей Рима, где он проходил лечение от рака легких.

О смерти одной из важнейших итальянских звезд 70-х сообщает La Repubblica.

Надзаро родился в Неаполе 27 октября 1948 года. Сценическую карьеру начал в 1965-м под псевдонимом Бадди (Buddy), пародируя Бобби Соло, Адриано Челентано, Джанни Моранди и других.

С 1968-го, с фестиваля Un disco per l'estate ("Песня лета"), начал выступать под своим настоящим именем. В том же году выпустил дебютный сингл. В 1970-м Джанни побеждает на фестивале в Неаполе с песней Me chiamme ammore.

Надзаро шесть раз участвовал в крупнейших фестивалях итальянской песни в Сан-Ремо, в 1974-м добравшись до финала с песней A modo mio.

С того времени он начал сниматься в кино и театре, его актерский талант признали многие критики, которые обращали внимание на его "естественную" игру. Он не играл, а жил сценой.

Джанни Надзаро был замечен аргентинским импресарио, который в организует запись альбома CD, содержащего песни на испанском языке и промо-тур с выступлениями в аргентинских национальных радиотелевизионных передачах, а так же, концерты в театре Колезей Буэнос-Айреса, одном из самых больших и важных в городе. Джанни Надзаро получает оглушительный успех, что сделало его кумиром многих поколений.

Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.

Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.

Также Politeka писала, что актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии.