На Винничине исчезла без вести семья с маленьким ребенком
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Facebook.
48-летняя Оксана Казьмин, 34-летний Владимир Казьмин и их 4–летний сын Никита из села Яришивка Винницкого района перестали выходить с родными на связь 27 июля.
По предварительной информации, супруги могут передвигаться на автомобиле BMW темного цвета на иностранной регистрации.
Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.
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Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.