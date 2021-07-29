На Винничине исчезла без вести семья с маленьким ребенком



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Facebook.



48-летняя Оксана Казьмин, 34-летний Владимир Казьмин и их 4–летний сын Никита из села Яришивка Винницкого района перестали выходить с родными на связь 27 июля.



По предварительной информации, супруги могут передвигаться на автомобиле BMW темного цвета на иностранной регистрации.