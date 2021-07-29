На Винничине исчезла без вести семья с маленьким ребенком

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Facebook.

48-летняя Оксана Казьмин, 34-летний Владимир Казьмин и их 4–летний сын Никита из села Яришивка Винницкого района перестали выходить с родными на связь 27 июля.

По предварительной информации, супруги могут передвигаться на автомобиле BMW темного цвета на иностранной регистрации.

"В рамках расследования открытого по факту исчезновения людей уголовного производства, сотрудники полиции проводят все необходимые следственные и розыскные действия для установления их места пребывания", - говорится в сообщении.
Если вы владеете любойй информацией о местонахождении семьи, сообщите в полицию по телефонам 102, 098 304 02 70 или 097 946 13 77.

Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.

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