Сергей Безруков впервые за долгое время решил рассказать о детях, о бывшей жене, об Анне Матисон и новых проектах в кино и театре
Не так давно знаменитый актер решил дать
Как известно, Сергей и Ирина Безруковы расстались в 2015-м после 15 лет брака. Развод был тяжелым для пары после стольких лет совместной жизни, при этом для Ирины – особенно, ведь в тот период скончался из-за несчастного случая единственный сын актрисы Андрей Ливанов. Тогда молодому человеку исполнилось 25 лет.
«У меня была очень сложная ситуация с Ириной. Не люблю это вспоминать, потому что тогда было тяжело. Нам всем. Мы с Ириной договорились, что это не трогаем. Это все очень болезненно. Я тогда даже заснуть не мог, если не выпивал. Это сложно вспоминать… Короче говоря, сложная история. Очень болезненная» - рассказывал артист.
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
Выяснилось, как по-настоящему зовут Могилевскую, Каменских и других звезд украинского шоубиза: "На Жмуре далеко не уедешь"
Самолет упал на жилой дом на Ивано-Франковщине: первые кадры с места крушения
Тина Кароль в наряде за 100 тысяч гривен оконфузилась с прической и макияжем: "Ужас..."
Цибульская ошеломила подробностями личной жизни: «Муж заплатил 10 тысяч долларов, чтобы…»
Однако в тот период спасти брак не удалось, пара подала на развод, ведь оба были в сложной ситуации и лучше им не становилось. Однако, мужчина смог сохранить дружеские отношения с Ириной.
«Мы очень хорошо общаемся. Я помогаю ей. Она тоже работает в театре. Для меня это важно, потому что вычеркивать что-то в этой жизни никогда не нужно. Нужно оставаться людьми и налаживать отношения», — в ходе интервью признался Безруков.
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
Как сообщала Politeka, Примогенов преподал напыщенным россиян урок истории: "И после этого Крым исконно русский?".
Также Politeka писала, что Лещенко поставил ультиматум Украине: "Россия сразу Крым отдаст, если...".