Сергей Безруков впервые за долгое время решил рассказать о детях, о бывшей жене, об Анне Матисон и новых проектах в кино и театре

Не так давно знаменитый актер решил дать интервью для Ютуб-шоу «Света вокруг света» и рассказал о переменах, о прошлом браке, о второй жене, о том, как у пары родился третий общий ребёнок. Не обошлось без упоминания первого брака с Ириной и гибели ее ребенка.

Как известно, Сергей и Ирина Безруковы расстались в 2015-м после 15 лет брака. Развод был тяжелым для пары после стольких лет совместной жизни, при этом для Ирины – особенно, ведь в тот период скончался из-за несчастного случая единственный сын актрисы Андрей Ливанов. Тогда молодому человеку исполнилось 25 лет.

«У меня была очень сложная ситуация с Ириной. Не люблю это вспоминать, потому что тогда было тяжело. Нам всем. Мы с Ириной договорились, что это не трогаем. Это все очень болезненно. Я тогда даже заснуть не мог, если не выпивал. Это сложно вспоминать… Короче говоря, сложная история. Очень болезненная» - рассказывал артист.

Однако в тот период спасти брак не удалось, пара подала на развод, ведь оба были в сложной ситуации и лучше им не становилось. Однако, мужчина смог сохранить дружеские отношения с Ириной.

«Мы очень хорошо общаемся. Я помогаю ей. Она тоже работает в театре. Для меня это важно, потому что вычеркивать что-то в этой жизни никогда не нужно. Нужно оставаться людьми и налаживать отношения», — в ходе интервью признался Безруков.

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