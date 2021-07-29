На Николаевщине девочка выпала из окна многоэтажки
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
К правоохранителям обратились медики, которые сообщили, что в реанимации находится 12-летняя девочка.
По предварительной информации, она выпрыгнула из окна квартиры на четвертом этаже одной из многоэтажек Южноукраинска. Девочка пыталась покончить жизнь самоубийством.
В квартире пострадавшая находилась вместе с друзьями, которые рассказали, что она поссорилась с парнем и ушла к себе в комнату.
Ребята услышали крик, но в комнате девочку не застали - она уже лежала под окнами дома.
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"В настоящее время девочка находится в тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские", - говорится в сообщении.
По факту случившегося следователи начали уголовное производство.
Стоит отметить, что среди основных причин, по которым дети идут на суицид, – ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное.
Напомним, что в Киеве молодой парень пытался покончить жизнь самоубийством.
Как сообщала Politeka, беременная решила свести счеты с жизнью.
Также Politeka писала, что юная украинка свела счеты с жизнью, рассказав об издевательствах.