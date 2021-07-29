Украину накрыли ливни и ураганный ветер

Ливни со шквалами 28 июля наделали беды во Львовской и Хмельницкой областях, на Волыни, Прикарпатье и Буковине. Ветер срывал крыши домов и валил деревья.

Об этом сообщает ТСН.

В городе Золочев Львовской области сорвало крышу с народного дома и военкомата, затоплены библиотека и книгохранилище. Ветер был такой силы, что деревья вырывало с корнями, они падали на дороги и автомобили.

На Волыни непогода также повалила деревья, сорвала крыши и оставила людей без электроснабжени.

На территории Ратнивской общины снесло кровлю детского сада, а в Камень-Каширском районе из-за поваленных деревьев на дороге образовалась пробка.

В Нетешине на Хмельнитчине шквальный ветер сломал 15 деревьев. Листьями и ветками забило сливные канализации. Усиление ветра привело к замыканию одной из электросетей.

В Черновцах ливень затопил с десяток улиц в центре города и парализовал движение транспорта. Больше всего досталось железнодорожному вокзалу. Вода затопила все помещение, в озеро превратился и перрон, вода стекала на пути.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.