В Виннице оборвалась жизнь мужчины после визита к стоматологу

Трагедия произошла вчера, 28 июля - в этот день ему должно было исполнится 52 года, пишет "33 канал".

Все началось с того, что винничанин пошел в местную стоматологическую поликлинику полечить зуб.

Там ему оказали помощь, но уже после мужчину начали мучить невыносимые головные боли и у него распухла щека.

"В первую инфекционную винницкую больницу он уже попал в реанимацию. Мужчина находился в коме и ему поставили неутешительный диагноз – менингит", - говорится в сообщении.

По информации журналистов, пока неизвестно, будут ли родственники умершего подавать заявление в полицию о медицинской халатности стоматолога.

Ранее мы писали, что не Сумщине у женщины под пломбой обнаружили неприятную находку.

В прошлом году жительница Шостки Лариса дважды лечила один и тот же зуб. Сначала весной она обращалась к частному стоматологу.

Очередной визит к специалисту произошел неделю назад.

Как оказалось, под старой пломбой у нее оказался клещ. Пострадавшая сдала анализы и они дали позитивный результат на боррелиоз.

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