В Виннице оборвалась жизнь мужчины после визита к стоматологу
Трагедия произошла вчера, 28 июля - в этот день ему должно было исполнится 52 года, пишет "33 канал".
Все началось с того, что винничанин пошел в местную стоматологическую поликлинику полечить зуб.
Там ему оказали помощь, но уже после мужчину начали мучить невыносимые головные боли и у него распухла щека.
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"В первую инфекционную винницкую больницу он уже попал в реанимацию. Мужчина находился в коме и ему поставили неутешительный диагноз – менингит", - говорится в сообщении.
По информации журналистов, пока неизвестно, будут ли родственники умершего подавать заявление в полицию о медицинской халатности стоматолога.
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