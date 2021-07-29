При себе он имеет серый рюкзак

Мальчика ищут полицейские и неравнодушные местные жители

Шестые сутки в Киевской области ищут 13-летнего мальчика. Дмитрий Геривский ушел из дома 24 июля в селе Голодьки Белоцерковского района.

Детали сообщает Отделение полиции №3 (г. Тетиев) Белоцерковского районного управления полиции.

По информации Белоцерковского районного управления полиции, сейчас местонахождение парня неизвестно. Но он может находиться в Белой Церкви.

Мальчику на вид 13 лет, Дмитрий плотного телосложения, его волосы русые, лицо овальное, глаза карие, а рост примерно 160 см.

В день исчезновения пропавший мальчик был одет в шорты темного цвета, футболку серого цвета, черные кроссовки. При себе имеет серый рюкзак.

В полиции просят всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем, сообщать им любым удобным способом: звонить по номеру "102" или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что студент отправился на экзамен и исчез, фото пропавшего Александра.

Как сообщала Politeka, 14-летняя школьница загадочно пропала.

Также Politeka писала, что брошены все силы на поиски 21-летнего парня: отправился в воинскую часть и исчез, фото и приметы.