Ранее мы сообщали, что на Киевщине подросток напугал одноклассников в чате, а позже его нашли мертвым.
Трагедия произошла в городе Вышгород - 14-летний парень покончил жизнь самоубийством. До этого в чате с одноклассниками он угрожал взорвать боевые патроны
Стоит отметить, что среди основных причин, по которым дети идут на суицид, – ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное.
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Напомним, что в Киеве молодой парень пытался покончить жизнь самоубийством.
Как сообщала Politeka, беременная решила свести счеты с жизнью.
Также Politeka писала, что юная украинка свела счеты с жизнью, рассказав об издевательствах.