На Ровенщина нашли мертвым ребенка
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи в Facebook.
Ребенка, по повешенным на веревке из которой сделана качели, нашли его братья.
"Бригада "скорой" констатировала биологическую смерть ребенка (ориентировочно 9 лет)", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, мальчик из многодетной семьи. Также медики сообщили, на месте трагедии не было его родителей.
Более подробные обстоятельства трагедии будет устанавливать полиция.

Ранее мы сообщали, что на Киевщине подросток напугал одноклассников в чате, а позже его нашли мертвым.

Трагедия произошла в городе Вышгород - 14-летний парень покончил жизнь самоубийством. До этого в чате с одноклассниками он угрожал взорвать боевые патроны

Стоит отметить, что среди основных причин, по которым дети идут на суицид, – ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное.

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Напомним, что в Киеве молодой парень пытался покончить жизнь самоубийством.

Как сообщала Politeka, беременная решила свести счеты с жизнью.

Также Politeka писала, что юная украинка свела счеты с жизнью, рассказав об издевательствах.