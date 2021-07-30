"Бригада "скорой" констатировала биологическую смерть ребенка (ориентировочно 9 лет)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мальчик из многодетной семьи. Также медики сообщили, на месте трагедии не было его родителей.

Более подробные обстоятельства трагедии будет устанавливать полиция.

Ранее мы сообщали, что на Киевщине подросток напугал одноклассников в чате, а позже его нашли мертвым.

Трагедия произошла в городе Вышгород - 14-летний парень покончил жизнь самоубийством. До этого в чате с одноклассниками он угрожал взорвать боевые патроны