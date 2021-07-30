Из-за стихии улицы ушли под воду. Хоть непогода и длилась немого времени, но беды натворила немало.

Так, 29 июля в Черновцах пронесся внезапный ураган с ливнями.

Разрушительная стихия оборвала линии электросети в различных частях городах, поэтому некоторые улицы остались без света.

На Волыне в нескольких населенных пунктах также пронесся ураган.



В результате шквального ветра были повалены и вырваны с корнем деревья, оборваны электропровода.

К счастью, никто из людей во время непогоды не пострадал.

По данным УкрГидрометцентра, 30 Июля днем в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы, а днем 31 июля грозы пройдут в восточных, Запорожской и большинстве западных областей.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды на август 2021. Специалист сообщил, что будет жарко и практически без дождей, а термометры могут показать +40 в южных и восточных регионах страны.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.