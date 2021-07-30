Украину вновь накрыла разрушительная стихия
Так, 29 июля в Черновцах пронесся внезапный ураган с ливнями.
Из-за стихии улицы ушли под воду. Хоть непогода и длилась немого времени, но беды натворила немало.
Разрушительная стихия оборвала линии электросети в различных частях городах, поэтому некоторые улицы остались без света.
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На Волыне в нескольких населенных пунктах также пронесся ураган.
В результате шквального ветра были повалены и вырваны с корнем деревья, оборваны электропровода.
К счастью, никто из людей во время непогоды не пострадал.
По данным УкрГидрометцентра, 30 Июля днем в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы, а днем 31 июля грозы пройдут в восточных, Запорожской и большинстве западных областей.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.