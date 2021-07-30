В Харькове коммунальщики наделали беды, приехав на вызов

Как передает Politeka.net, кадры инцидента опубликовали в сюжете "Суспильного" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Мастера устраняли аварию, но после ремонта не перекрыли вентиль — затопило четыре квартиры.

По словам жительницы одной из пострадавших квартир, мужчины распивали спиртное во время работ с газовым оборудованием.

Девушка пыталась снять их работу на камеру.

"Научилась снимать - иди домой. У них не будет ни холодной, ни горячей воды", - говорит слесарь на видео.

В итого девушка вызвала полицию, которая спровадила коммунальщиков из дома.

В предприятии уже провели расследование, по итогу которого, работников уволили, а жильцам пострадавших квартир пообещали возместить убытки из бюджета предприятия.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине коммунальщики заключили контракт на закупку 2000 литров пива.

Соответствующая информация размещена на сайте публичных закупок Prozorro, сообщает "Униан".

Так, предприятие отдаст 49 500 гривен за две тысячи литров солодового пива.

Для чего коммунальному предприятию такое количество пива на данный момент неизвестно.

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