Украинцев предложили обложить новым налогом, который будет связан с визитными карточками

Об этом рассказали в Главном управлении Государственной налоговой службы во Львовской области.

В соответствии с новой инициативой, налогом должны быть обложены визитки, которые выдают сотрудникам на предприятиях. Их стоимость предлагают включить в ежемесячный доход работника, с которого взимается 18% налога.

Если рассмотреть вариант, при котором стоимость визиток составляет 99 гривен за 100 штук, работодатель должен будет дополнительно выплачивать с зарплаты сотрудника 17,8 гривны налога. Это не слишком большая сумма, тем не менее юристы отнеслись к такой инициативе скептически, пишет UBR.

В частности, адвокат Марина Семенова подчеркнула, что данный сбор за сотрудников должен платить работодатель. Она предлагает фиксировать, сколько визиток выдается работникам и учитывать их стоимость.

В свою очередь, представители налоговой не сообщили, предполагает ли данная инициатива штрафы для работодателей, которые не будут включать стоимость визиток в налогооблагаемый доход. Адвокат считает, что если у работодателей будут возникать проблемы с этим налогом, им стоит обращаться в суд, который может решить вопрос в их пользу.

Напомним, украинцев обложили новым налогом: появилось уточнение о штрафах за «просрочку».

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали о новом подорожании товаров, подробности.

Также Politeka писала, что украинцев ждет новое подорожание коммуналки.