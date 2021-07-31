В августе украинцев ждут два дополнительных выходных, в которые изменится график работы почты и банков

Дополнительные нерабочие дни будут связаны с праздниками: украинцы будут отдыхать 23 августа по случаю Дня государственного флага, а также 24 августа по случаю 30-го Дня Независимости. В связи с тем, что 21 и 22 августа выпадают на субботу и воскресенье, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.

При этом, за выходной 23 августа в День государственного флага люди будут отрабатывать в субботу, 28 августа. Остальные субботы месяца будут нерабочими.

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Всего в августе украинцев ждет 10 выходных дней.

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В связи с праздниками также изменится график работы некоторых заведений. В частности, национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» в праздничные дни не работают: открытыми будут только дежурные отделения.

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Что касается работы банков, то НБУ позволил каждому отдельному банку выбирать самостоятельно, будут ли они работать по праздникам. При этом Нацбанк перенес рабочий день с 23 августа на 28 августа. Украинцам также напомнили, что перевод денег через систему электронных платежей Нацбанка можно будет осуществлять вне зависимости от работы банков.

Напомним, трем знакам Зодиака выпадет шанс разбогатеть в августе: кому денежно повезет.

Как сообщала Politeka, трем знакам Зодиака грозят неудачи в августе.

Также Politeka писала, что украинцев ждут длинные выходные в августе, но есть нюанс.