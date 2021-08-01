В больнице трагически оборвалась жизнь 19-летнего блогера

Звезда TikTok Энтони Барахас вместе с подругой смотрел фильм ужасов, когда неизвестный открыл огонь в кинотеатре, пишет CNN.

"Им выстрелили в голову", - рассказали в полиции.

Инцидент произошел несколько дней назад и все это время он находился в больнице, но 31 июля он скончался.

Стрелка уже удалось задержать. Им оказался 20-летний парень. В его доме обнаружили огнестрельное оружие и дополнительные доказательства, связанные с местом преступления в кинотеатре.