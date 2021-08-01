В больнице трагически оборвалась жизнь 19-летнего блогера
Звезда TikTok Энтони Барахас вместе с подругой смотрел фильм ужасов, когда неизвестный открыл огонь в кинотеатре, пишет CNN.
"Им выстрелили в голову", - рассказали в полиции.
Инцидент произошел несколько дней назад и все это время он находился в больнице, но 31 июля он скончался.
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