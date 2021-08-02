В Токио на Олимпиаде-2020 украинец получил золотую медаль по спортивной гимнастике

На Олимпийских играх в Токио гимнаст, родившийся в Украине, принес золотую медаль Израилю. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на данные с официального сайта Олимпийских игр.

Артём Долгопят - 24-летний спортсмен. Он является уроженцем Днепра. Начал заниматься гимнастикой с 2003 года. Также, гимнаст - чемпион Европы 2020 года.

Спортсмен набрал - 14.933 балла. Стоит отметить, что его выступление оценили как одно из самых сложных.

Серебро получил испанец Райдерлей Сапата с таким же количеством очков, а бронзу - китаец Сяо Рутенг.

Это первая медаль для Израиля по спортивной гимнастике. В истории Израиля это вторая золотая медаль на Олимпийских играх. До этого первую золотую медаль страна получила на Олимпийских играх 2004 года, где они также получили бронзовую медаль.

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