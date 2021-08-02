Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу

В Киеве водитель службы такси с ножом напал на пассажира-гражданина США. Якобы конфликт начался из-за того, что иностранец сделал таксисту замечание из-за его негативных высказываний об Украине и Грузии.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Все произошло 1 августа. Таксист подвозил иностранца и между ними завязался разговор. Таксист неожиданно начал оскорблять Украину и Грузию. Политический спор закончился плачевно. Таксист ударил пассажира ножом в бедро и повредил внутренние органы. Сейчас сам пострадавший находится в реанимации.

Отмечается, что пострадавший пассажир оказался гражданином США.

Таксиста задержали в порядке статьи 208 КПК Украины. Ему уже сообщили о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений.

Стоит отметить, что если сотрудник такси или водитель сервиса выходит на конфликт, значит, у него есть определенные проблемы.

Выходить с ним на конфликт, на то поле, на которое он приглашает, не имеет смысла. Не нужно пытаться его переубедить, переспорить или заставить его извиниться. Результативность этого конфликта может быть непредсказуемой. Драка или, хуже того, какое-нибудь уголовное преступление.

Напомним, что в Одессе таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети.

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