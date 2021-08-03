Как же так...

На Черкасчине оборвались жизни супругов

Инцидент произошел в местном поселке, 2 августа. 54-летний мужчина и его 38-летняя жена отдыхали на берегу реки и в один момент поспорили, кто сможет переплыть через водоем пишет Провсе.



Женщина приступила к выполнению спора, а к ней присоединился и ее муж.

По словам очевидцев, пара была в нетрезвом состоянии.

Прибывшие на место правоохранители сначала обнаружили бездыханно тело мужчины, а женщину до сих ищут водолазы.

В полиции говорят, что пару характеризовали, как неблагополучных.

Стоит отметить, что с начала года у нас в стране на воде погибло уже почти тысяча человек, а самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.

В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.