На Черкасчине оборвались жизни супругов
Инцидент произошел в местном поселке, 2 августа. 54-летний мужчина и его 38-летняя жена отдыхали на берегу реки и в один момент поспорили, кто сможет переплыть через водоем пишет Провсе.
Женщина приступила к выполнению спора, а к ней присоединился и ее муж.
По словам очевидцев, пара была в нетрезвом состоянии.
Прибывшие на место правоохранители сначала обнаружили бездыханно тело мужчины, а женщину до сих ищут водолазы.
Галкин похвастался хозяйством Пугачевой и ошеломил откровением: «У нас в Одессе…»
Концерт ко Дню Независимости, будут ли выступать Кароль и Винник: "Билеты от 200 до..."
Известный актер внезапно ушел из жизни прямо на съемках, детали трагедии: "Сидя на лошади..."
Новые ограничения на карантине, в Кабмине объявили о принятом решении: "Для вакцинированного населения..."
Стихия обрушилась на украинскую землю, деревья вырваны с корнями: кадры последствий
В полиции говорят, что пару характеризовали, как неблагополучных.
Стоит отметить, что с начала года у нас в стране на воде погибло уже почти тысяча человек, а самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.
В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.
Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.