В Киеве нашли мертвым главу Беларусского дома в Украине

Как передает Politeka.net, подробности сообщили в пресс-службе МВС Украины в Facebook.

Об исчезновении Виталия Шишова стало известно утром 2 августа. По предварительной информации, он вышел на пробежку и перестал выходить на связь.

К его поискам подключились полиция, волонтеры и кинологи. Его нашли повешенным 3 августа в одном с киевских парков.

Правоохранители будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид. Уже открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины.

"Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы «Безопасный город», проведения экспертиз и следственных экспериментов", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят о помощи в установлении более подробных обстоятельств трагедии и состоянии мужчины перед произошедшим. Телефон: (098) 734 06 46, (097) 963 44 74 или 102.

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