В Киеве нашли мертвым главу Беларусского дома в Украине
Как передает Politeka.net, подробности сообщили в пресс-службе МВС Украины в Facebook.
Об исчезновении Виталия Шишова стало известно утром 2 августа. По предварительной информации, он вышел на пробежку и перестал выходить на связь.
К его поискам подключились полиция, волонтеры и кинологи. Его нашли повешенным 3 августа в одном с киевских парков.
Галкин похвастался хозяйством Пугачевой и ошеломил откровением: «У нас в Одессе…»
Концерт ко Дню Независимости, будут ли выступать Кароль и Винник: "Билеты от 200 до..."
Стихия обрушилась на украинскую землю, деревья вырваны с корнями: кадры последствий
Наташа Королева в "японском" наряде вызвала гнев россиян: "Зачем везде совать свое..."
Печальное известие омрачило праздник в семье самой богатой певицы Украины Камалии: "Пожалуйста, помолитесь"
Правоохранители будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид. Уже открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины.
"Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы «Безопасный город», проведения экспертиз и следственных экспериментов", - говорится в сообщении.
Правоохранители просят о помощи в установлении более подробных обстоятельств трагедии и состоянии мужчины перед произошедшим. Телефон: (098) 734 06 46, (097) 963 44 74 или 102.
Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.
Как сообщала Politeka, трагедия произошла с бабушкой, которую искала сотня людей: "сразу после выписки из больницы"
Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.