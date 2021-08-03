В Запорожье продавец плевала на овощи

Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали на Telegram-канале "Днепр оперативный".

Инцидент произошел на одном из рынков в Запорожье, говорится в сообщении.



На опубликованных кадрах видно, как женщина набирает воды в рот и плюет на огурцы. Судя по всему, это она делала не первый раз.

Хотела она таким образом "освежить" или "продезинфицировать" товар - неизвестно.

Украинцы в комментариях под постом были шокированы поступком женщины, а некоторые сообщили, что такие процедуры не редкость на наших рынках.

"К сожалению такое происходит везде...", "Видео снимает конкурентка по огурцам напротив...конкуренция она такая... А если серьёзно, то жесть", "Если в бутылке водка, то все правильно, дезинфекция", "Главное мыть продукты после рынка", "Зато свежак!", - писали в комментариях под постом.

Напомним, что цены на продукты в Украине могут снизить, законопроект уже в Раде: полный список товаров.

Как сообщала Politeka, в 2021 году взлетят цены на косточковые сорта ягод и фруктов.

Также Politeka писала, что в Украине цены на мясо и мясопродукты постоянно растут, рекорд был в 2004 году