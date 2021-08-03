В Запорожье продавец плевала на овощи
Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали на Telegram-канале "Днепр оперативный".
Инцидент произошел на одном из рынков в Запорожье, говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как женщина набирает воды в рот и плюет на огурцы. Судя по всему, это она делала не первый раз.
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Хотела она таким образом "освежить" или "продезинфицировать" товар - неизвестно.
Украинцы в комментариях под постом были шокированы поступком женщины, а некоторые сообщили, что такие процедуры не редкость на наших рынках.
"К сожалению такое происходит везде...", "Видео снимает конкурентка по огурцам напротив...конкуренция она такая... А если серьёзно, то жесть", "Если в бутылке водка, то все правильно, дезинфекция", "Главное мыть продукты после рынка", "Зато свежак!", - писали в комментариях под постом.
Напомним, что цены на продукты в Украине могут снизить, законопроект уже в Раде: полный список товаров.
Как сообщала Politeka, в 2021 году взлетят цены на косточковые сорта ягод и фруктов.
Также Politeka писала, что в Украине цены на мясо и мясопродукты постоянно растут, рекорд был в 2004 году