В России бушуют масштабные лесные пожары
Как передает Politeka.net, некоторые районы Якутии настолько сильно окутало дымом от лесных пожаров, что там «исчезло» солнце.
Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями под хэштегом «апокалипсис».
А в одной из деревень в 13:30 по местному времени и вовсе исчезло солнце.
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Власти говорят, что село в безопасности, а проблемы с небесным освещением вызваны обилием огня в республике.
Местные жители очень испугались. По их словам с неба падал пепел.
К тушению пожаров также привлечены военные - в Минобороны РФ дополнительно направил инженерную роту для помощи в ликвидации огня.
Площадь сгоревшего леса в Якутии превысила 4 миллиона гектаров и составила 4 млн 255 тысяч.
Напомним, масштабный пожар охватил завод: десятки спасателей подняты по тревоге, видео.
Как сообщала Politeka, мощный взрыв произошел на химзаводе, яд разнес на километры: кадры ЧП и срочное заявление медиков.
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на заводе в России: "произошло возгорание и...", первые подробности трагедии.