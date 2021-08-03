Многоэтажный жилой дом вспыхнул посреди ночи

Масштабный пожар вспыхнул поздно вечером 2 августа в районе проспекта Металлургов в Запорожье. Причиной возгорания называют взрыв газовых баллонов. Дом, в котором возник пожар, четырехэтажный и имеет четыре подъезда, в которых расположены 34 квартиры.

Подробности инцидента сообщил zp.vgorode.

До приезда спасателей большинство жильцов самостоятельно покинули свои квартиры. В небо повалил черный дым

"Сложность тушения заключалась в том, что огонь быстро распространялся, потому что крыша находился в стадии ремонта и накануне там заготовили в большом количестве строительные материалы, в том числе и легковоспламеняющиеся", - рассказали пожарные.

Информации о пострадавших или погибших пока нет, но отмечается, что к горящему дому приезжала бригада скорой помощи. Медики надели кислородную маску на одного из пожарников и забрали в больницу. Предварительно, он надышался дымом.

Примерно в полночь в Запорожской ОГА назвали возможную причину возгорания – утечка газа. На крыше выполняли ремонтные работы и там находились баллоны с газом.

В целом над тушением пожара в течение 2,5 ч. работали 60 спасателей и 15 единиц техники. Полицейские дежурили на месте, а чрезвычайники помогали пострадавшим получить доступ к их квартирам, чтобы те могли собрать необходимые вещи. Жильцов временно переселили в общежитие педагогического колледжа в Хортицком районе.

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