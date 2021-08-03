Доктор Евгений Комаровский сделал неожиданное заявление

Известному украинскому педиатру и телеведущему Евгению Комаровскому может грозить потенциальная опасность.

Об этом врач рассказал на канале "Украина 24".

По словам доктора, он снижает заработки аптек, торгующих фальсифицированными лекарствами. Ведь он постоянно предупреждает украинцев о бесполезных лекарствах, называя их "фуфломицинами". За это его якобы "могут грохнуть" в любой момент представители фармацевтических компаний.

"Я, например, точно уменьшаю на десятки миллионов долларов заработки аптекарей в этой стране. Они меня потенциально могут грохнуть в любой момент, потому что каждое мое видео о "фуфломицинах" уменьшает их доход. Каждый раз, когда я говорю, что этот анализ не надо сдавать…" – заявил Евгений Комаровский.

Врач отметил, что если он принимает участие в какой-то рекламе, то только тех препаратов и товаров, которыми пользуется лично. И он никогда не будет "разносить" препарат, который действительно эффективен.

Он привел пример неэффективных препаратов - отхаркивающих средств от кашля. Ведь при кашле скорее поможет обильное питье, чем очередной "фуфломицин".

Напомним, что доктор Комаровский рассказал о новой опасности.

Как писала Politeka, доктор Комаровский назвал главные причины проблем со сном.

Также Politeka писала, что Комаровский объяснил, может ли навредить вакцина от коронавируса.