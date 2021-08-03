Доктор Евгений Комаровский сделал неожиданное заявление

Известному украинскому педиатру и телеведущему Евгению Комаровскому может грозить потенциальная опасность.

Об этом врач рассказал на канале "Украина 24".

комаровский

По словам доктора, он снижает заработки аптек, торгующих фальсифицированными лекарствами. Ведь он постоянно предупреждает украинцев о бесполезных лекарствах, называя их "фуфломицинами". За это его якобы "могут грохнуть" в любой момент представители фармацевтических компаний.

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"Я, например, точно уменьшаю на десятки миллионов долларов заработки аптекарей в этой стране. Они меня потенциально могут грохнуть в любой момент, потому что каждое мое видео о "фуфломицинах" уменьшает их доход. Каждый раз, когда я говорю, что этот анализ не надо сдавать…" – заявил Евгений Комаровский.

аптека, лекарства

Врач отметил, что если он принимает участие в какой-то рекламе, то только тех препаратов и товаров, которыми пользуется лично. И он никогда не будет "разносить" препарат, который действительно эффективен.

Он привел пример неэффективных препаратов - отхаркивающих средств от кашля. Ведь при кашле скорее поможет обильное питье, чем очередной "фуфломицин".

Напомним, что доктор Комаровский рассказал о новой опасности.

Как писала Politeka, доктор Комаровский назвал главные причины проблем со сном.

Также Politeka писала, что Комаровский объяснил, может ли навредить вакцина от коронавируса.