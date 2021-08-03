Во Львове признали виновной педагога, которая издевалась над учениками
Вопиющий инцидент произошел еще весной этого года. Тогда родители и ученики одной из школ признались, что педагог заставила семиклассника съесть бумажный самолетик, а также показывала нож и угрожала ему.
60-летняя учительница информатики свой поступок назвала шуткой, а поведение объяснила неуправляемостью класса.
После проверки было принято решение уволить учительницу, а несколько дней назад состоялось судебное заседание по этому делу.
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Исследовав материалы дела, суд признал ее виновной в буллинге и оштрафовал на 850 гривен.
Ранее мы сообщали, что в Виннице педагог угрожала и кричала на больного ребенка.
Тревогу забили родители 12-летнего Максима. На протяжении трех лет находится под наблюдением ассистентки учителя.
Родители ребенка установили камеры в одном из классов и были шокированы увиденным - педагог дождалась окончания урока и начала заставлять мальчика учится, при этом угрожая ему.
Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.
Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.
Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.