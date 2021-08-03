Женщина уже не работает в школе

Во Львове признали виновной педагога, которая издевалась над учениками

Вопиющий инцидент произошел еще весной этого года. Тогда родители и ученики одной из школ признались, что педагог заставила семиклассника съесть бумажный самолетик, а также показывала нож и угрожала ему.

60-летняя учительница информатики свой поступок назвала шуткой, а поведение объяснила неуправляемостью класса.

После проверки было принято решение уволить учительницу, а несколько дней назад состоялось судебное заседание по этому делу.

Исследовав материалы дела, суд признал ее виновной в буллинге и оштрафовал на 850 гривен.

Ранее мы сообщали, что в Виннице педагог угрожала и кричала на больного ребенка.

Тревогу забили родители 12-летнего Максима. На протяжении трех лет находится под наблюдением ассистентки учителя.

Родители ребенка установили камеры в одном из классов и были шокированы увиденным - педагог дождалась окончания урока и начала заставлять мальчика учится, при этом угрожая ему.

Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.