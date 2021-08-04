Это ли не чудо

В Тернополе женщина выпала из окна многоэтажки

Как передает Politeka.net, детали инцидента сообщили на Facebook-страничке ГСЧС области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

К спасателям за помощью обратились 3 августа.



Как удалось установить, 81 местная жительница выпала с балкона 5 этажа и при падении зацепилась за веревки, натянутые для сушки белья этажом ниже.

Спасатели тут же принялись за работу.

"В то время, как один из спасателей с балкона третьего этажа поддерживал потерпевшую, страхуя ее от падения, другие установив выдвижную лестницу добрались до нее и спасли, не дав погибнуть", - говорится в сообщении.

К счастью, женщину удалось спасти. Ее уже передали медикам.



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К правоохранителям обратились медики, которые сообщили, что в реанимации находится 12-летний ребенок.

По предварительной информации, она выпрыгнула из окна квартиры на четвертом этаже одной из многоэтажек. Девочка пыталась покончить жизнь самоубийством.

Сейчас за ее жизнь борются медики.

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