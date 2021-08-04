Из-за нового штамма Covid-19 ужесточаются правила для въезда в Украину

С 5 августа ужесточаются правила для пересечения границы Украины. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на РБК-Украина.

Основным изменением является обязательная самоизоляция для тех, кто приехал из России или Индии. Такая самоизоляция будет длиться две недели.

И также, для украинцев и иностранцев, самоизоляция будет длиться 10 дней, после 72 часов после пересечения границы, под контролем приложения "Вдома".

Самоизоляцию смогут избежать при определенном наличии перечня документов.

Иностранцы со страховым полюсом и документом, который удостоверяет и полной вакцинации

Тому, кто имеет справку о полной вакцинации

Украинцы, не достигшие 18-летия или те, кто пересек границу до 4 августа.

И также, в случае получения отрицательного ПЦР-теста. Это не касается тех, кто прибыл из России или Индии.

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