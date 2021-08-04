В Чехии столкнулись два пассажирских поезда

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Twitter-акаунте одного из местных телеканалов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Это случилось в районе села Милавче на западе Чехии. Экспресс Мюнхен-Прага проехал на красный и столкнулся с местным поездом, следовавшим из города Пльзень.

Инцидент произошел 8 утра по местному времени.

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На месте уже работают десятки спасателей. Сюда также направляются спасательные вертолеты и другие машины скорой помощи.

По предварительной информации, два человека погибли, семеро находятся в критическом состоянии.

Жизни 31 человек ничего не угрожает.

Напомним, что грузовой поезд снес человека на вокзале.

Как сообщала Politeka, на железнодорожном переезде столкнулись ВАЗ и товарный поезд.

Также Politeka писала, что переполненная маршрутка попала в дорожную ловушку.