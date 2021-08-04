В Чехии столкнулись два пассажирских поезда
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Twitter-акаунте одного из местных телеканалов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Это случилось в районе села Милавче на западе Чехии. Экспресс Мюнхен-Прага проехал на красный и столкнулся с местным поездом, следовавшим из города Пльзень.
Инцидент произошел 8 утра по местному времени.
Дочь Максима Галкина "перетанцевала" извивающуюся внучку Пугачевой: "Лиза - это нечто!"
Полякова в деталях показала роскошный интерьер своей усадьбы на полуострове: "Печь, механические шторы и..."
День рождения Могилевской на яхте пошел не по плану, кадры и подробности: "У нас авария!"
Мила Нитич из "Голосу країни" обнародовала кадры с богатой свадьбы: "Ты сегодня прекрасная"
Победитель "МастерШеф-8" полностью изменил свою жизнь, с кулинарией покончено: "Это не для меня"
На месте уже работают десятки спасателей. Сюда также направляются спасательные вертолеты и другие машины скорой помощи.
По предварительной информации, два человека погибли, семеро находятся в критическом состоянии.
Жизни 31 человек ничего не угрожает.
Напомним, что грузовой поезд снес человека на вокзале.
Как сообщала Politeka, на железнодорожном переезде столкнулись ВАЗ и товарный поезд.
Также Politeka писала, что переполненная маршрутка попала в дорожную ловушку.