В Чехии столкнулись два пассажирских поезда

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Twitter-акаунте одного из местных телеканалов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Это случилось в районе села Милавче на западе Чехии. Экспресс Мюнхен-Прага проехал на красный и столкнулся с местным поездом, следовавшим из города Пльзень.

Инцидент произошел 8 утра по местному времени.

На месте уже работают десятки спасателей. Сюда также направляются спасательные вертолеты и другие машины скорой помощи.

По предварительной информации, два человека погибли, семеро находятся в критическом состоянии.

Жизни 31 человек ничего не угрожает.





Jde o největší železniční nehodu od minulého léta, kdy si desítky zraněných vyžádala čelní srážka dvou osobních vlaků na jednokolejné trati u obce Pernink na Karlovarsku. pic.twitter.com/B8obq3rqhF — CT24zive (@CT24zive) August 4, 2021

Напомним, что грузовой поезд снес человека на вокзале.

Как сообщала Politeka, на железнодорожном переезде столкнулись ВАЗ и товарный поезд.

Также Politeka писала, что переполненная маршрутка попала в дорожную ловушку.