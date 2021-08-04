На Черниговщине оборвалась жизнь маленького ребенка
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Трагический инцидент произошел 2 августа. К правоохранителям обратились медики местной больницы, и сообщили, что в
По предварительной информации, 2-летняя девочка случайно задела и перевернула на себя ведро с кипятком.
Произошло все аж 19 июля. Более двух недель родители не обращались за помощью к медикам.
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В полиции уже открыли производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Ранее мы сообщали, что на Николаевщине женщина отказалась лечить собственную дочь.
2-летняя малышка во время обеда получила ожоги грудной клетки, вылив на себя чай, а ее мама не обратилась к медикам.
Прибыв на место полицейские вызвали скорую и девочку доставили в больницу, где у нее диагностировали термический ожог грудной клетки 1-2 степени.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной.
Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.