На Николаевщине мужчина пытался избавиться от годовалого ребенка

Как передает Politeka.net , подробности вопиющего инцидента рассказали в пресс-службе Управления по делам детей Первомайского горсовета.

В службу обратились соседи семьи, и сообщили, что в одной из квартир молодая женщина со своим сожителем часто употребляют алкоголь, а очередной случай поверг людей ужас.

"В выходные ее сожитель в неадекватном состоянии угрожал выбросить ребенка с балкона третьего этажа, держа при этом ребенка за балконом", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место представители службы также были шокированы - в квартире был бардак, а от матери с ребенком неприятно пахло.

"В комнате нетрезвая женщина крепко спала, а ее мальчик, которому 1 год и 3 месяца игрался на полу. Ребенок был раздет и голоден. Для питания малыша была лишь детская смесь", - сообщили в отделе по делам детей.

Малыша у мамы забрали и поместили под надзор врачей в педиатрическое отделение больницы.

В отношении женщине будет составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

У нее еще есть время, что изменить свой образ жизни и вернуть ребенка.