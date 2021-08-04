На Николаевщине мужчина пытался избавиться от годовалого ребенка
Как передает Politeka.net, подробности вопиющего инцидента рассказали в пресс-службе Управления по делам детей Первомайского горсовета.
В службу обратились соседи семьи, и сообщили, что в одной из квартир молодая женщина со своим сожителем часто употребляют алкоголь, а очередной случай поверг людей ужас.
"В выходные ее сожитель в неадекватном состоянии угрожал выбросить ребенка с балкона третьего этажа, держа при этом ребенка за балконом", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место представители службы также были шокированы - в квартире был бардак, а от матери с ребенком неприятно пахло.
"В комнате нетрезвая женщина крепко спала, а ее мальчик, которому 1 год и 3 месяца игрался на полу. Ребенок был раздет и голоден. Для питания малыша была лишь детская смесь", - сообщили в отделе по делам детей.
Малыша у мамы забрали и поместили под надзор врачей в педиатрическое отделение больницы.
В отношении женщине будет составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
У нее еще есть время, что изменить свой образ жизни и вернуть ребенка.
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