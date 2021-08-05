Происшествие произошло около 5:00 утра, поэтому в комнатах отдыхали члены семьи
30-летний украинец, проживающий в Шамотульском уезде в Польше оказался в эпицентре скандала. На своем авто мужчина врезался на большой скорости в здание и сильно повредил его.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie в Facebook.
История произошла 4 августа. Жители дома еще спали, когда в него на большой скорости врезался автомобиль Renault Koleos.
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Скорость была настолько большой, что транспорт корпусом пробил одну из стен помещения. От удара часть стены рухнула. В результате наезда повреждены окна и мебель. К счастью, никто из людей, которые на момент инцидента находились в доме, не пострадал. Люди спали в комнатах, которые не зацепило.
В салоне авто находился еще один пассажир. За рулем авто, как подтвердили позднее полицейские и местные СМИ, находился эмигрант из Украины. Его и пассажира госпитализировали с травмами.
Украинец не справился с управлением, потому что был в состоянии алкогольного опьянения. Анализ показал 2,5 промилле алкоголя в его крови.
Напомним, украинца жестоко избили в Польше.
Как сообщала Politeka, работа в Польше: украинцев переманивают вместе с семьями.
Также Politeka писала, что украинцев будут вакцинировать прямо на границе.