Как не одна напасть, так другая

Медуз немного меньше, чем было еще 2 недели назад, но и этого хватает

В курортном селе Кирилловка Запорожской области туристы снова жалуются о нашествии медуз на пляжах. Хотя есть и плюсы - в последнее время их стало значительно меньше.

Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в Telegram-канале "Запорожье Новости". Также видео появилось на одном из каналов в Youtube.

По словам туристки, на глубине вообще образовался "кисель из медуз", а из-за опасной живности "не видно море", ведь вода стала какой-то мутной и непрозрачной.

"В Кирилловку вернулись медузы. Их очень много, нам даже не удалось искупаться. Вода очень щиплет тело. В море плавают кусочки медуз ядовитых. Также я заметила морских блох", — говорит туристка.

Более того, на берегу в небольших "бухточках" скапливаются мертвые корнероты, источая отвратительный запах. Зрелище не для слабонервных.

Стоит отметить, что укусы медуз в большинстве случаев не угрожают жизни человека. Исключение составляет яд морской осы — после контакта с ней человеку необходимо срочно ввести специальную сыворотку.

Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.

Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.

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