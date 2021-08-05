На украинском курорте засняли ребенка с бутылкой пива
Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Судя по подписи к записи, инцидент произошел в Кирриловке.
На опубликованных кадрах видно, что как малыш сидит на песке, спокойно берет бутылку с пивом и несколько раз отпивает.
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Возле мальчика в это время находился взрослый, который стукнул мальчика пальцев по руке, чтобы тот остановился.
Далее мужчина отобрал бутылку у ребенка и они продолжили наслаждаться солнечными ваннами.
Рядом находился мужчина, который не сразу заметил, что ребенок взял бутылку.
Стоит отметить, что за доведение несовершеннолетнего до опьянения родителями или другими лицами в Украине предусмотрена ответственность в виде штрафа от 102 до 136 грн.
Штраф за распитие спиртных напитков несовершеннолетними оплачивают родители, если у детей нет самостоятельного заработка.
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