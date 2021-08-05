На украинском курорте засняли ребенка с бутылкой пива

Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Судя по подписи к записи, инцидент произошел в Кирриловке.

На опубликованных кадрах видно, что как малыш сидит на песке, спокойно берет бутылку с пивом и несколько раз отпивает.

Возле мальчика в это время находился взрослый, который стукнул мальчика пальцев по руке, чтобы тот остановился.

Далее мужчина отобрал бутылку у ребенка и они продолжили наслаждаться солнечными ваннами.

Рядом находился мужчина, который не сразу заметил, что ребенок взял бутылку.