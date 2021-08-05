На Сумщине ребенка укусило экзотическое насекомое



Инцидент произошел на одно из спортивных площадок Глухова, пишет shans.

Укус Аргиопы Брюннихи очень опасен для здоровья. Это насекомое еще называют пауком-осой.

12-летний мальчик играл в футбол, когда почувствовал резкую боль. У него резко опухла, а место возле укуса окрасилось в фиолетовый цвет.

На следующий день мать мальчика обратилась в местную больницу, поскольку у него ухудшилось самочувствие - его тошнило, болела голова и была общая слабость.

К счастью, у ребенка не последовало аллергической реакции, а симптомы являются обычными при укусе этого насекомого.

Избавится от неприятных ощущений ребенку помогут назначенные педиатром лекарства. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее мы сообщали, что на Херсонщине 65-летнюю женщину укусил тарантул.

Пострадавшая не заметила паука в высокой траве. Она почувствовала боль в руке и увидела, что паук укусил ее за палец правой кисти.