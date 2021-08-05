На Сумщине ребенка укусило экзотическое насекомое
Инцидент произошел на одно из спортивных площадок Глухова, пишет shans.
Укус Аргиопы Брюннихи очень опасен для здоровья. Это насекомое еще называют пауком-осой.
12-летний мальчик играл в футбол, когда почувствовал резкую боль. У него резко опухла, а место возле укуса окрасилось в фиолетовый цвет.
На следующий день мать мальчика обратилась в местную больницу, поскольку у него ухудшилось самочувствие - его тошнило, болела голова и была общая слабость.
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К счастью, у ребенка не последовало аллергической реакции, а симптомы являются обычными при укусе этого насекомого.
Избавится от неприятных ощущений ребенку помогут назначенные педиатром лекарства. Его жизни ничего не угрожает.
Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.
Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.
Также Politeka писала, что жители Днепропетровщины напуганы нашествием сколопендр, кадры.