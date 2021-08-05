Эксперты предупредили украинских заробитчан
Политика стран ЕС все больше нацелена на трудоустройство своих граждан, что повышает риск быть обманутыми для украинских заробитчан-нелегалов. Кроме того, в ЕС действуют серьезные правила для нелегалов, начиная от ареста и вплоть до запрета въезда.
Об этом говорится в сюжете "5 канала".
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Эксперты предупреждают, что, даже работая за границей официально, граждане Украины сталкиваются с социальным сопротивлением, ведь политика развитых государств направлена на трудоустройство своих граждан. Поэтому украинцы рискуют потерять все социальные гарантии в своей стране, однако не получить желаемое в странах ЕС.
Из общего количества заробитчан больше половины работает нелегально. Но все зависит от страны. Так, в Польше более 60% украинцев работают официально. Для сравнения, в той же Германии 90% украинских граждан работают нелегально.
Допуск сотрудника к работе без оформления трудового договора влечет за собой наложение штрафа (в ЕС, например, он составит несколько тысяч евро).
Нелегала могут депортировать со страны или прибегнуть к экстрадиции. Кроме того, гражданину, по большей вероятности, запретят въезд в страну сроком на 3-5 лет.
Напомним, что в Польше бьют тревогу из-за нехватки украинских заробитчан.
Как сообщала Politeka, в Польше сообщили, сколько украинцев переехало в страну во время карантина.
Также Politeka писала, что в Польше без вести пропали жители Львовщины, родные просят о помощи.