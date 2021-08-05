Полиция и местные власти не знают, что делать

На известном украинском курорте заметили крокодила

Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Виталий Байдаров в комментарии "Укринформу".

Пресмыкающееся обнаружили отдыхающие в одном из карьеров, который заполнен водой.

Байдаров отметил, что крокодил находился возле озера, а когда люди его увидели, он ей утку. На место прибыли правоохранители.

Во время осмотра водоема они обнаружили полутораметровое животное. Сейчас периметр озера охраняется полицией.

Также решается, как поступить с животным.