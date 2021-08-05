Недавно один из участников этого трагического дела решил признаться
Останки 16-летнего парня, который пропал еще 17 лет назад, нашли. Это произошло в селе Гнилички Тернопольской области.
Детали рассказал пресс-секретарь Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета для ТСН.
17 лет назад загадочно исчез 16-летний парень. По предварительным данным, погибший вместе с друзьями воровал металл из трансформатора и 16-летнего парня ударил ток, из-за чего вероятно он и умер. А его друзья, испугавшись ответственности, закопали его тело и молчали 17 лет.
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Пока полиция рассматривает это, как основную версию. Хотя следует провести еще ряд экспертиз. Уточняется, что несколько дней назад полиция получила информацию о том, что один из участников тех событий рассказал жителю села о смерти парня. Этот человек захотел признаться полиции, где он спрятал труп.
В Facebook Андрей Савчук сообщил, что один из участников тех событий признался, что друзья юноши сожгли его одежду и закопали на свалке. Мать покойного Юрия 17 лет верила, что ее сын жив и он вернется.
Напомним, что студент отправился на экзамен и исчез, фото пропавшего Александра.
Как сообщала Politeka, 14-летняя школьница загадочно пропала.
Также Politeka писала, что брошены все силы на поиски 21-летнего парня: отправился в воинскую часть и исчез, фото и приметы.