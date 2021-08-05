Недавно один из участников этого трагического дела решил признаться

Останки 16-летнего парня, который пропал еще 17 лет назад, нашли. Это произошло в селе Гнилички Тернопольской области.

Детали рассказал пресс-секретарь Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета для ТСН.

17 лет назад загадочно исчез 16-летний парень. По предварительным данным, погибший вместе с друзьями воровал металл из трансформатора и 16-летнего парня ударил ток, из-за чего вероятно он и умер. А его друзья, испугавшись ответственности, закопали его тело и молчали 17 лет.



Пока полиция рассматривает это, как основную версию. Хотя следует провести еще ряд экспертиз. Уточняется, что несколько дней назад полиция получила информацию о том, что один из участников тех событий рассказал жителю села о смерти парня. Этот человек захотел признаться полиции, где он спрятал труп.

В Facebook Андрей Савчук сообщил, что один из участников тех событий признался, что друзья юноши сожгли его одежду и закопали на свалке. Мать покойного Юрия 17 лет верила, что ее сын жив и он вернется.

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