Мужчина поссорился со своей девушкой и решил жестко "наказать" ее семью
Ранее судимый за убийство и грабеж мужчина убил родных девушки , в том числе 8-летнюю девочку.
Страшная трагедия произошла в России, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
В селе Джирим, что в Хакасии, погибла 56-летняя мать девушки, ее 8-летняя внучка, 19-летний сын, 58-летний сожитель и его брат-близнец.
Подозреваемого в убийстве задержали. 36-летний местный житель рассказал, что он был влюблен в девушку, они даже встречались. Но спустя время она уехала из села и позже по телефону пыталась разорвать с ним отношения и сказала, что у нее появился другой мужчина.
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Ночью мужчина употреблял алкоголь, а утром убил семью девушки.
После этого он хотел повеситься, но передумал и пошел к другу, где и позвонил девушке и рассказал о случившемся.
К слову, в Одессе банкет завершился поножовщиной
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
По словам очевидцев, в одном из баров на улице Заболотного было праздничное застолье, в результате которого компания молодых людей перепила и один из них схватился за нож.
По неподтвержденной информации, брат сестры ударил ее парня в шею ножом.
Пострадавший в тяжелом состоянии, его забрала скорая. На место прибыла следственно-оперативная группа.
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