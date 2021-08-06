Мужчина поссорился со своей девушкой и решил жестко "наказать" ее семью

Ранее судимый за убийство и грабеж мужчина убил родных девушки , в том числе 8-летнюю девочку.

Страшная трагедия произошла в России, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

В селе Джирим, что в Хакасии, погибла 56-летняя мать девушки, ее 8-летняя внучка, 19-летний сын, 58-летний сожитель и его брат-близнец.

Подозреваемого в убийстве задержали. 36-летний местный житель рассказал, что он был влюблен в девушку, они даже встречались. Но спустя время она уехала из села и позже по телефону пыталась разорвать с ним отношения и сказала, что у нее появился другой мужчина.

Ночью мужчина употреблял алкоголь, а утром убил семью девушки.

После этого он хотел повеситься, но передумал и пошел к другу, где и позвонил девушке и рассказал о случившемся.

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Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По словам очевидцев, в одном из баров на улице Заболотного было праздничное застолье, в результате которого компания молодых людей перепила и один из них схватился за нож.

По неподтвержденной информации, брат сестры ударил ее парня в шею ножом.

Пострадавший в тяжелом состоянии, его забрала скорая. На место прибыла следственно-оперативная группа.

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