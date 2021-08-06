В Черкассах продали памятник Ленину
Как передает Politeka.net, результаты аукциона опубликованы на сайте "Prozorro".
Почти четырехметровый постамент весом 2060 килограмм не пользовался спросом, и это была вторая попытка продать бронзовую скульптуру.
Торги стартовали со 123 тысяч гривен и, как оказалось, желающих приобрести Ленина в этот раз было уже намного больше.
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В ходе аукциона стоимость лот подскочила аж до 311 500 гривен, а его обладательницей стала женщина из Донецкой области.
Она еще не подала документы о намерении заключить договор.
Черкасские власти говорят, что вырученные деньги пойдут на нужды общины, но конкретных примеров пока не назвали.
Напомним, пакет законов о декоммунизации вступил в силу в Украине 21 мая 2015 года.
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