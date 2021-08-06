В Черкассах продали памятник Ленину

Как передает Politeka.net, результаты аукциона опубликованы на сайте "Prozorro".

Почти четырехметровый постамент весом 2060 килограмм не пользовался спросом, и это была вторая попытка продать бронзовую скульптуру.

Торги стартовали со 123 тысяч гривен и, как оказалось, желающих приобрести Ленина в этот раз было уже намного больше.

В ходе аукциона стоимость лот подскочила аж до 311 500 гривен, а его обладательницей стала женщина из Донецкой области.

Она еще не подала документы о намерении заключить договор.

Черкасские власти говорят, что вырученные деньги пойдут на нужды общины, но конкретных примеров пока не назвали.

Напомним, пакет законов о декоммунизации вступил в силу в Украине 21 мая 2015 года.







