В Черкассах продали памятник Ленину

Как передает Politeka.net, результаты аукциона опубликованы на сайте "Prozorro".

Почти четырехметровый постамент весом 2060 килограмм не пользовался спросом, и это была вторая попытка продать бронзовую скульптуру.

Торги стартовали со 123 тысяч гривен и, как оказалось, желающих приобрести Ленина в этот раз было уже намного больше.

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В ходе аукциона стоимость лот подскочила аж до 311 500 гривен, а его обладательницей стала женщина из Донецкой области.

Она еще не подала документы о намерении заключить договор.

Черкасские власти говорят, что вырученные деньги пойдут на нужды общины, но конкретных примеров пока не назвали.

Напомним, пакет законов о декоммунизации вступил в силу в Украине 21 мая 2015 года.

На протяжении почти 6 лет было демонтировано более 2000 памятников времен СССР. Также в Украине было переименовано 900 населенных пунктов, 50 тыс. улиц и других объектов.